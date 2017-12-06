Ростовчанина подозревают в краже 2 тонн подсолнечного масла

Как уточнили в ведомстве, с заявлением о пропаже масла в отделение полиции Железнодорожного района Ростова обратились сотрудники предприятия, специализирующегося на экспорте сельхозпродукции и растительных масел.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель, который работал водителем в данной организации. 2 тонны подсолнечного масла, слитого на предприятии, он продал. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей стороне, составила около 80 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ведомстве.