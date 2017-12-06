В Петербурге прокуратура вызвала руководство ТРК после скандала с инвалидом

Ранее сообщалось, что в кинотеатре в Петербурге отказали в обслуживании ребенку, который был в инвалидной коляске. В кинотеатре, в свою очередь, утверждали, что попросили подростков покинуть кафе из-за того, что они не стали ничего заказывать. По данному факту были организованы проверки прокуратуры и Роспотребнадзора.