В Петербурге прокуратура вызвала руководство ТРК после скандала с инвалидом
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Руководство
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Руководство
Ранее сообщалось, что в кинотеатре в Петербурге отказали в обслуживании ребенку, который был в инвалидной коляске. В кинотеатре, в свою очередь, утверждали, что попросили подростков покинуть кафе
«В прокуратуру вызвано руководство
По словам представительницы надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе комплексной выездной проверки с привлечением специалистов и общественных организаций в комплексе «Атлантик Сити», кинотеатре «Мираж Синема» и в кафе. По окончании проверки будет дана окончательная оценка произошедшего случая, сказала собеседница агентства.