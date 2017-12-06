Сбежавшего полмесяца назад психа вернули в медучреждение Челябинска

Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» с 15 ноября разыскивали сбежавшего пациента больницы на улицах города. Мужчина дал деру в тот момент, когда группу больных вели на консультацию к неврологу.

Во вторник, 5 декабря, волонтеры нашли психически нездорового человека благодаря своей же ориентировке. Кто-то из жителей Металлургического района узнал в нем сбежавшего мужчину и позвонил на телефон, указанный в розыскной листовке.