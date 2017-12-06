Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Названа самая пьющая страна Европы
Прокурор Франции: сенатор РФ ввозил деньги чемоданами по €20 млн
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: РФ обвинили в трате миллиарда долларов на беженцев для ЕС
В США объяснили наличие солдат Америки на Украине
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Сбежавшего полмесяца назад психа вернули в медучреждение Челябинска

37-летний пациент психбольницы с середины ноября бродил по городу.

Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» с 15 ноября разыскивали сбежавшего пациента больницы на улицах города. Мужчина дал деру в тот момент, когда группу больных вели на консультацию к неврологу.

Во вторник, 5 декабря, волонтеры нашли психически нездорового человека благодаря своей же ориентировке. Кто-то из жителей Металлургического района узнал в нем сбежавшего мужчину и позвонил на телефон, указанный в розыскной листовке.

Безобидного и спокойного пациента медицинского учреждения обнаружили на одной из улиц Челябинска и вернули обратно в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Саакашвили жил в Киеве под стеклянной крышей
Не зарекайтесь: «Странствия по поводу смерти»
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля
Спецслужбы Британии предотвратили покушение на премьера
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь