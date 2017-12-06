Сбежавшего полмесяца назад психа вернули в медучреждение Челябинска
37-летний пациент психбольницы с середины ноября бродил по городу.
37-летний пациент психбольницы с середины ноября бродил по городу.
Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» с 15 ноября разыскивали сбежавшего пациента больницы на улицах города. Мужчина дал деру в тот момент, когда группу больных вели на консультацию к неврологу.
Во вторник, 5 декабря, волонтеры нашли психически нездорового человека благодаря своей же ориентировке.
Безобидного и спокойного пациента медицинского учреждения обнаружили на одной из улиц Челябинска и вернули обратно в больницу.