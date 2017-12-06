За замечание нетрезвый челябинец избил соседа и его собаку
Пострадавший находится в больнице, собаке потребовалась помощь зооврача.
Пострадавший находится в больнице, собаке потребовалась помощь зооврача.
Инцидент произошел в минувшие выходные, во дворе дома № 384 по проспекту Победы. Житель многоэтажки вышел на улицу погулять со своим мопсом. Когда спускался вниз по лестнице, сделал замечание соседу о том, чтобы тот не курил на площадке. Соседу это не понравилось и он спустился вместе с мужчиной во двор. Там он стал избивать человека, сделавшего ему замечание. Досталось и собаке.
— От пострадавшего жителя Челябинска в полицию поступило заявление, оно зарегистрировано, — рассказали в
Жена пострадавшего мужчины нашла двух свидетелей избиения мужа. Супруг получил ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и находится на излечении в городской больнице. С собакой тоже не все в порядке. Ей понадобилась помощь ветеринара, мопс все время лежит и не ходит. По словам соседей, мужчина, который затеял скандал в тот вечер был нетрезв. К тому же, как говорят, он занимается боевыми искусствами.