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05:59 (мск), источник: Восток Медиа

Военный суд в Приморье вынес приговор подполковнику-контрактнику

За избиение призывника в казарме он получил условный срок.

Гарнизонный военный суд в Приморском крае вынес приговор подполковнику, который превысил должностные полномочия — избил призывника. При этом старший по званию был пьян, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Тихоокеанскому флоту.

Военнослужащий по контракту войсковой части 61230 подполковник Руслан Исламов является фигурантом уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«В марте 2017 года Исламов прибыл в состоянии алкогольного опьянения в казарменное помещение на территории части, где за самовольную отлучку избил подчинённого, проходящего военную службу по призыву. В результате избиения потерпевшему причинены побои. Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Залив Стрелок, признаны судом достаточными для вынесения приговора», — рассказал собеседник агентства.

Фокинский гарнизонный военный суд приговорил Исламова к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать должности, связанные с руководством личным составом.

К этому дню приговор уже вступил в законную силу.

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