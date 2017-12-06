Военный суд в Приморье вынес приговор подполковнику-контрактнику

Гарнизонный военный суд в Приморском крае вынес приговор подполковнику, который превысил должностные полномочия — избил призывника. При этом старший по званию был пьян, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Тихоокеанскому флоту.

Военнослужащий по контракту войсковой части 61230 подполковник Руслан Исламов является фигурантом уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«В марте 2017 года Исламов прибыл в состоянии алкогольного опьянения в казарменное помещение на территории части, где за самовольную отлучку избил подчинённого, проходящего военную службу по призыву. В результате избиения потерпевшему причинены побои. Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Залив Стрелок, признаны судом достаточными для вынесения приговора», — рассказал собеседник агентства.

Фокинский гарнизонный военный суд приговорил Исламова к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать должности, связанные с руководством личным составом.