В Новосибирске водитель снес светофор и влетел в два автомобиля

В Новосибирске минувшим вечером, 5 декабря, затор на дорогах Новосибирска увеличился до 9 баллов, согласно порталу «Яндекс пробки». На фоне сложных пробок в городе произошло множество дорожно-транспортных происшествий.

— Три автомобиля попали в аварию на перекрёстке Северной и Красного проспекта. «Снёс светофор и зацепил две машины, — описывают ситуацию на дороге пользователи сервиса Яндекс. Карты. В результате затор по Северной растянулся больше чем на полкилометра. Скорость потока упала до 3 км/ч.

Тем же вечером на перекрестке улиц Волочаевская и 9-ый Почтовый переулок столкнулись Nissan Sunny и Subaru Forester. Автомобили встали на трамвайных путях, что привело к блокировке движения трамваев. Очевидцы насчитали пять трамваев в очереди.