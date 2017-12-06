В Новосибирске водитель снес светофор и влетел в два автомобиля
Авария спровоцировала значительный затор.
Авария спровоцировала значительный затор.
В Новосибирске минувшим вечером, 5 декабря, затор на дорогах Новосибирска увеличился до 9 баллов, согласно порталу «Яндекс пробки». На фоне сложных пробок в городе произошло множество
— Три автомобиля попали в аварию на перекрёстке Северной и Красного проспекта. «Снёс светофор и зацепил две машины, — описывают ситуацию на дороге пользователи сервиса Яндекс. Карты. В результате затор по Северной растянулся больше чем на полкилометра. Скорость потока упала до 3 км/ч.
Тем же вечером на перекрестке улиц Волочаевская и 9-ый Почтовый переулок столкнулись Nissan Sunny и Subaru Forester. Автомобили встали на трамвайных путях, что привело к блокировке движения трамваев. Очевидцы насчитали пять трамваев в очереди.
Примечательно, что в затор попали не только автомобили на правом берегу, но и левобережья.