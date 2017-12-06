Омский следком раскрыл секреты уголовного дела Меренкова

В течение более двух лет время, казалось, работало на Меренкова и утекало меж пальцев у его процессуальных оппонентов, но на самом деле побег даже больше, чем уголовное дело, подвел жирную черту под его политической карьерой крупного государственного деятеля. Скорее всего, Меренков надеялся на оправдательный приговор Гамбургу и, как всегда в таких случаях, верил в «оттепель».

Но уже в июне 2016 года СМИ опубликовали видеообращение Меренкова, записанное им после бегства, где в лучших традициях аппаратной этики и пиарократии он просил заступничества Чайки, Бастрыкина и Бортникова, утверждая, что силовики перегибают палку, уголовное дело имеет заказной характер и появилось из ниоткуда. Но нет какой-то необходимости вооружаться политическим микроскопом, чтобы разглядеть очевидное: Меренков понимал, что Гамбурга ждет обвинительный приговор, а быть вечно в розыске у силовых структур он просто не сможет.

Об уголовном деле Вадима Меренкова мы поговорили со следователем Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Александром Чуклиным.

— Александр Станиславович, что следственный комитет инкриминирует Меренкову?

— Органами следствия экс-первый заместитель директора департамента имущественных отношений администрации города Омска Меренков обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Ред. — Превышение должностных полномочий), и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Ред. — Халатность), по фактам незаконного предоставления земельных участков в Кировском административном округе города Омска и непринятия мер по повышению размера арендной платы по договорам краткосрочной аренды муниципального имущества, заключенных с ОАО «ОмскВодоканал».

В ходе предварительного расследования установлено, что в период 2008 — 2012 годов первый заместитель директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Вадим Меренков, действуя совместно и согласованно с директором департамента имущественных отношений Юрием Гамбургом, в нарушение федерального и регионального законодательства в сфере земельных отношений предоставил по заведомо заниженной стоимости в собственность 5 гражданам и ООО «Крона» 25 земельных участков общей площадью более 26,5 га под огороды и для организации зоны отдыха.

Два земельных участка общей площадью 0,29 га, фактически находившихся в зоне жилой застройки и предназначенных под строительство коттеджей, предоставлены под огороды Меренковым при исполнении им обязанностей директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска. Ущерб бюджету оценен на общую сумму 204 304 909 рублей, в том числе муниципальному образованию города Омска в сумме 196 300 746,60 руб. и Омской области в сумме 8 004 162,40 рублей. Меренков воспользовался тем, что горсовет, приняв правила землепользования и застройки, не завершил процесс постановки этих территориальных зон на кадастровый учет.

— А подчиненные Меренкова, готовившие документы по предоставлению данных земельных участков, на допросах как объясняли свои действия? Они понимали, что нарушают закон?

— Меренков вводил в заблуждение своих подчиненных, что правила землепользования и застройки, утвержденные Решением Омского городского Совета, якобы не действовали, так как территориальные зоны Ж1−26, Ж1−11 и Ж5−131 не стояли на кадастровом учете. В своих показаниях оправдывал свои действия тем, что он не мог руководствоваться правилами, потому что эти территориальные зоны не стояли на учете, но он лукавит, потому что была карта градостроительного зонирования как в департаменте имущественных отношений, так и в департаменте архитектуры, причем, если были даже сложности технического характера по наложению этой карты на участки, то департамент архитектуры, строительства и землепользования согласно положению о департаменте должен был давать градостроительное заключение.

Сама карта градостроительного зонирования территорий города Омска существовала только в редакции решения Омского городского Совета от 24 марта 2010 года, после 2010 года актуализация Карты не проводилась, поэтому она и не подлежала применению до внесения в нее соответствующих изменений и по сути была недействительной. Это обстоятельство Меренков и использовал в период совершения преступления. Кроме того, требование ст. 34 Земельного кодекса гласит, что при предоставлении земли под временные объекты нужно учитывать территориальное зонирование.

Поэтому во время всего следствия Меренков и строил свою защиту на этой недоработке, ведь эти зоны до сих пор не стоят на учете, а поставить на учет эти зоны может только горсовет.

— А на кого перекладывал ответственность Меренков в части этих лазеек в законодательстве?

— Меренков говорил, что в этом виноват Омский городской Совет, который не принял вовремя решения об актуализации карты градостроительного зонирования. Хотя он прекрасно осознавал, что муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории города Омска осуществляется органами местного самоуправления города Омска. Правила землепользования и застройки являются муниципальным правовым актом, а муниципальные правовые акты города Омска, регулирующие вопросы землепользования и застройки в городе Омске, должны были быть приведены в соответствие с данными правилами в течение одного года со дня вступления в силу этих правил, и должно было сделать это ведомство, которым руководил Меренков.

— Ну, а вообще как подчиненные к Меренкову относились?

— Подчиненные его не любили, можно так сказать, потому что он, ни дня не проработав на муниципальной или государственной службе, сразу стал первым заместителем директора департамента имущественных отношений.

— А какие версии были у следствия, почему убежал Меренков?

— Изначально у следствия была версия, что побег Меренкова был связан с тем, что это было выгодно Гамбургу. И мы ожидали, что Меренков появится, когда Гамбургу будет вынесен приговор, будучи уверенным в том, что приговор Гамбургу будет оправдательным.

— А зачем вообще был этот побег? Он же прекрасно понимал, что не сможет прятаться всю жизнь.

— Он не в первый раз так себя ведет. В 2011 году СУ СК России по Омской области расследовалось уголовное дело в отношении неустановленных лиц городской администрации по отчуждению земельных участков в Парке Победы, так стиль поведения Меренкова был такой же — он так же залег в больницу, так же уклонялся от допросов следователя.

— А от повесток по этому уголовному делу Меренков уклонялся?

— Уклонялся, когда он отказывался их принимать, ему они вручались под видеозапись с понятыми.

— А почему Меренков был объявлен именно в международный розыск? Ведь чтобы объявить лицо в международный розыск с целью экстрадиции, необходимо направить в Генеральный Секретариат Интерпола очень веские доказательства того, что подозреваемый может скрыться за границей.

— Рассматривалась версия о том, что обвиняемый Меренков может скрываться от следствия в Израиле. Тем более что супруга Меренкова в период нахождения подозреваемого в международном розыске ездила в Израиль.

— А как супруга Меренкова вела себя после его побега? Было по ее действиям видно, что она переживает и не знает, где он?

— Спокойствие жены вызывало у следствия определенные подозрения, что этот побег был спланирован. Кроме того, Меренков перед тем, как скрыться в феврале 2014 года (Ред. — «побег» Меренкова был в марте 2014 года), свою машину, машину жены переоформил на других лиц, причем на своей машине жена Меренкова продолжала ездить и после переоформления. Долю в квартире он также подарил сыну.

Действия Меренкова по непринятию мер по повышению размера арендной платы по договорам краткосрочной аренды муниципального имущества в эпизоде с ОАО «ОмскВодоканал», по данным следствия, причинили ущерб бюджету свыше 880 миллионов рублей.

— Как следствие пришло к этому выводу?

— В 2004 году Администрация города Омска, проведя конкурс на выбор инвестора, сдала в аренду ОАО «Водоканал» на 25 лет водопроводные и канализационные сети, установив 200 миллионов в год фиксированный платеж, и год от года эта сумма не менялась. Причем предполагалась оплата не денежными средствами, а своевременным и качественным выполнением работ по профилактическому осмотру и планово-предупредительному ремонту водопроводных и канализационных сетей. ОАО «ОмскВодоканал» должен был содержать эти сети, вкладывая 200 миллионов рублей в год.

Следствие вменяет Меренкову халатность в части того, что Омский городской Совет в 2009 году разработал и утвердил порядок сдачи в аренду муниципального имущества, по которому раз в год необходимо пересматривать арендную плату. Также следствие считает, что арендную плату необходимо ежегодно было пересматривать, потому что оплата аренды заключалась в ремонтных работах и каждый год пересматриваются индексы строительно-монтажных работ, цены на строительные материалы растут год от года, соответственно, объем работ на эти 200 миллионов с каждым годом уменьшался, что приводило к износу муниципальных сетей, находящихся в пользовании монополиста.

Кроме того, по результатам проверок прокуратуры и контрольно-счетной палаты, арендная плата также была признана заниженной. Ущерб бюджета оценили больше 800 миллионов рублей. Более того, следствие сомневается, что ОАО «ОмскВодоканал» проводил работы именно на 200 миллионов, ведь никаких документов, обосновывающих эти расходы, никаких смет нам предоставлено не было.

— А Меренков сам как эпизод с ОАО «ОмскВодоканал» комментировал?