Хабаровчанин пойдёт под суд из-за 700 рублей, отнятых у пенсионерки

В Хабаровске перед судом предстанет местный житель, который напал на пенсионерку, избил её и отобрал сумку, в который лежало всего 700 рублей. Сейчас мужчина находится под стражей, его привлекут к ответственности за разбой.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о происшествии в полицию сообщил внук потерпевшей. Злоумышленник напал на 82-летнюю бабушку в подъезде жилого дома и попытался вырвать из рук сумку. Женщина попыталась сопротивляться, и тогда налётчик несколько раз ударил пенсионерку по голове и другим частям тела. Бабушка упала, и мужчина смог получить желаемое.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали безработного уроженца Хабаровского района. Потерпевшая уверенно опознала в нём того, кто напал на неё в подъезде. Фигуранта в прошлом году привлекали в ответственности за нарушение правил дорожного движения, которое нанесло тяжкий вред здоровью человека. Похищенные у пенсионерки деньги злоумышленник потратил на алкоголь и продукты питания.