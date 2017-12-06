За избиение участника ДТП полицейского из Курагино осудили условно

За должностное преступление оперуполномоченного отдела уголовного розыска курагинской полиции осудили к 4 годам лишения свободы условно. Приговор суда, который еще не вступил в законную силу, обнародовала прокуратура Красноярского края.

Преступление полицейский совершил в 2016 году в своем рабочем кабинете. Жертвой насилия стал 27-летний подозреваемый в совершении ДТП. Желая получить от него признательные показания, полицейский три раза ударил его кулаком по голове, причинив повреждения в виде кровоподтеков и ушибов мягких тканей головы. После допроса потерпевшего встречал отец, который увидел следы побоев.

Полицейский так и не признал свою вину, но прокурору удалось убедить суд в его виновности. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, также в течение 2 лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах.