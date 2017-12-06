В Иркутске задержан парень, подозреваемый в интернет-мошеничестве
В Иркутске задержан подозреваемый в обмане жителей России с помощью Интернета.
В Иркутске задержан подозреваемый в обмане жителей России с помощью Интернета.
В Иркутске полицейские задержали безработного 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии
Накануне подозреваемый был задержан, по месту жительства молодого человека были изъяты предметы, предположительно используемые для совершения противоправных деяний — десятки сотовых телефонов, банковских и
Установлено ещё три случая «онлайн-обмана», к которым может быть причастен задержанный. Жертвами предполагаемого афериста стали жители Красноярского и Пермского краев,
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.