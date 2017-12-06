В Иркутске задержан парень, подозреваемый в интернет-мошеничестве

В Иркутске полицейские задержали безработного 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в августе в полицию Приангарья обратился житель Казахстана, который пояснил, что перевёл аферисту 200 тыс. рублей. Сыщики установили, что на сайте купли-продажи товаров гражданин соседнего государства хотел приобрести автомобильный двигатель, перевёл предоплату продавцу, но товар так и не получил. Сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемым аферистом может быть житель Иркутска.

Накануне подозреваемый был задержан, по месту жительства молодого человека были изъяты предметы, предположительно используемые для совершения противоправных деяний — десятки сотовых телефонов, банковских и сим-карт, несколько ноутбуков.

Установлено ещё три случая «онлайн-обмана», к которым может быть причастен задержанный. Жертвами предполагаемого афериста стали жители Красноярского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного округа. Их он вводил в заблуждение аналогичным способом. Полицейские не исключают, что обманутых граждан может быть больше.