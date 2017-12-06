В час пик в Омске случилось несколько ДТП на сложных участках дорог

Сегодня утром, 6 декабря, на дорогах Омска обстановка спокойнее, чем накануне. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает её на 6 баллов из 10 возможных (вчера было 8 баллов).

Тем не менее, омичам по пути на работу и на лекции придётся постоять в пробках на Красном Пути, на проспекте Карла Маркса, на улицах Герцена, 2-й Восточной, Кирова, Богдана Хмельницкого, Шебалдина, 3-й Енисейской, 70 лет Октября и других. Наблюдаются пробки на Ленинградском и Комсомольском мостах.