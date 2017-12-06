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08:00 (мск), источник: Om1.ru

В час пик в Омске случилось несколько ДТП на сложных участках дорог

Автоаварии мешают проезду по проспекту Мира, по Красному Пути, по улице 70 лет Октября. Но самое обидное ДТП — на перекрёстке Хабаровской, 4-я Транспортной и 1-я Военной.

Сегодня утром, 6 декабря, на дорогах Омска обстановка спокойнее, чем накануне. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает её на 6 баллов из 10 возможных (вчера было 8 баллов).

Тем не менее, омичам по пути на работу и на лекции придётся постоять в пробках на Красном Пути, на проспекте Карла Маркса, на улицах Герцена, 2-й Восточной, Кирова, Богдана Хмельницкого, Шебалдина, 3-й Енисейской, 70 лет Октября и других. Наблюдаются пробки на Ленинградском и Комсомольском мостах.

Проблему усугубляют ДТП, которые случились на сложных участках магистралей: на улице 70 лет Октября перед перекрёстком с Конева, на проспекте Мира напротив ОмГТУ, на Красном Пути за перекрёстком с Берёзовой. Хуже всего ситуация на границе Ленинского и Октябрьского округов. Там ДТП случилось на пересечении улиц Хабаровской, 4-й Транспортной и 1-й Военной. В результате на всех трёх улицах застрял поток транспорта.

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