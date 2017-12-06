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08:05 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии полицейские «накрыли» несколько мини-заводов по производству «паленой» водки

В Стерлитамакском районе Башкирии полиция задержала крупную партию «паленой» спиртосодержащей продукции, а также подозреваемых в ее изготовлении, сообщает МВД по РБ.

По материалам дела, в селе Бельское, в гараже 33-летнего местного жителя, полицейские обнаружили более 200 литров спиртосодержащей продукции. Как объяснил задержанный, он приобрел этот алкоголь у 32-летнего жителя села Наумовкаю.

Когда стражи порядка наведались в гости и к нему, то у него был обнаружен целый цех по производству контрафактного алкоголя. Было изъято более 2 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Другой незаконный мини-завод по производству спирта полицейские обнаружили в деревне Кармаскалы Стерлитамакского района.

По всем данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ «Незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции».

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