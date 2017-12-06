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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии водитель маршрутки сбил на зебре женщину с двумя детьми

Пострадавших увезла карета скорой помощи.

Вчера вечером, 5 декабря, в Стерлитамаке на улице Артёма водитель за рулем маршрутки совершил наезд на пешеходов, переходивших улицу по зебре. Авария произошла между остановками «Санаторий Нур» и «ПЛ-134». Об этом сообщают очевидцы, подписчики сообщества «БашДТП».

По словам очевидцев, женщина с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил водитель за рулем микроавтобуса, ехавший со стороны автовокзала. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Пострадавших увезли на карете скорой помощи.

По версии одного из очевидцев ДТП, микроавтобус работает на нелегальном, «экскурсионном» маршруте № 26.

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