В Хабаровском крае из-за аварии без света остались 20 тысяч человек

Источник: AP 2017

— Воздушная линия отключилась в 8:12 по местному времени. Были отключены поселки Дормидонтовка, Красицкое, Вяземское, Котиково, Капитоновка. Большинство потребителей подключили спустя семь минут, — сказал «Интерфаксу» представитель АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Во все поселки энергоснабжение вернули в 9:37 по местному времени.