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06:32 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае из-за аварии без света остались 20 тысяч человек

Пять населенных пунктов Хабаровского края остались без света из-за сбоя в энергооборудовании.

Источник: AP 2017

— Воздушная линия отключилась в 8:12 по местному времени. Были отключены поселки Дормидонтовка, Красицкое, Вяземское, Котиково, Капитоновка. Большинство потребителей подключили спустя семь минут, — сказал «Интерфаксу» представитель АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Во все поселки энергоснабжение вернули в 9:37 по местному времени.

По данным минэнерго, без электричества оставались 22 700 человек.

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