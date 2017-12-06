В Хабаровском крае из-за аварии без света остались 20 тысяч человек
Пять населенных пунктов Хабаровского края остались без света
Пять населенных пунктов Хабаровского края остались без света
— Воздушная линия отключилась в 8:12 по местному времени. Были отключены поселки Дормидонтовка, Красицкое, Вяземское, Котиково, Капитоновка. Большинство потребителей подключили спустя семь минут, — сказал «Интерфаксу» представитель АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Во все поселки энергоснабжение вернули в 9:37 по местному времени.
По данным минэнерго, без электричества оставались 22 700 человек.