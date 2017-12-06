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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Челябинской области украл у соседки тарелки и бытовую технику

За это 52-летний злоумышленник может сесть в тюрьму на шесть лет.

В дежурную часть отдела полиции «Увельский» обратилась жительница Челябинска с заявлением о том, что Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» из ее дома, находящегося в селе Малое Шумаково похитили личные вещи. Полицейские по горячим следам задержали местного жителя.

— Во время обыска в доме у похитителя нашли украденные вещи — посуду, бытовую и электрическую технику, — рассказали в пресс-службе отдела МВД «Южноуральский». — Общий ущерб от воровства составил около 30 тысяч рублей. Вещи возвращены хозяйке.

На вора-домушника заведено уголовное дело по статье — «кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас похититель отпущен домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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