Житель Челябинской области украл у соседки тарелки и бытовую технику

В дежурную часть отдела полиции «Увельский» обратилась жительница Челябинска с заявлением о том, что Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» из ее дома, находящегося в селе Малое Шумаково похитили личные вещи. Полицейские по горячим следам задержали местного жителя.

— Во время обыска в доме у похитителя нашли украденные вещи — посуду, бытовую и электрическую технику, — рассказали в пресс-службе отдела МВД «Южноуральский». — Общий ущерб от воровства составил около 30 тысяч рублей. Вещи возвращены хозяйке.