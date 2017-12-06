Житель Челябинской области украл у соседки тарелки и бытовую технику
За это 52-летний злоумышленник может сесть в тюрьму на шесть лет.
За это 52-летний злоумышленник может сесть в тюрьму на шесть лет.
В дежурную часть отдела полиции «Увельский» обратилась жительница Челябинска с заявлением о том, что Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» из ее дома, находящегося в селе Малое Шумаково похитили личные вещи. Полицейские по горячим следам задержали местного жителя.
— Во время обыска в доме у похитителя нашли украденные вещи — посуду, бытовую и электрическую технику, — рассказали в
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