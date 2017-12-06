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08:30 (мск), источник: Sputnik.by

Грабителя, нападавшего на женщин в темноте, задержали в Минске

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Грабитель-рецидивист, нападавший на прохожих в темное время суток, был задержан в Минске, сообщили ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by
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35-летний минчанин был задержан на месте преступления — он напал на парня и пытался отобрать у него мобильный телефон. Мужчина подозревается в серии нападений на прохожих, преимущественно женщин, во Фрунзеском и Центральном районах столицы.

По данным правоохранителей, он нападал обычно в теменное время, бил сзади, сбивал жертву с ног и отнимал сумки и ценные вещи.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления — у него две судимости за разбой, в феврале нынешнего года он освободился из заключения.

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