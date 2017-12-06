Грабителя, нападавшего на женщин в темноте, задержали в Минске
МИНСК, 6 дек — Sputnik.
МИНСК, 6 дек — Sputnik.
35-летний минчанин был задержан на месте преступления — он напал на парня и пытался отобрать у него мобильный телефон. Мужчина подозревается в серии нападений на прохожих, преимущественно женщин, во Фрунзеском и Центральном районах столицы.
По данным правоохранителей, он нападал обычно в теменное время, бил сзади, сбивал жертву с ног и отнимал сумки и ценные вещи.
Задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления — у него две судимости за разбой, в феврале нынешнего года он освободился из заключения.