Грабителя, нападавшего на женщин в темноте, задержали в Минске

Источник: Sputnik.by

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35-летний минчанин был задержан на месте преступления — он напал на парня и пытался отобрать у него мобильный телефон. Мужчина подозревается в серии нападений на прохожих, преимущественно женщин, во Фрунзеском и Центральном районах столицы.

По данным правоохранителей, он нападал обычно в теменное время, бил сзади, сбивал жертву с ног и отнимал сумки и ценные вещи.