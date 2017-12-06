В Хабаровском районе в пожаре погибли ребёнок и пожилая женщина

В посёлке Восход Хабаровского района в ночь на среду, 6 декабря, сгорел двухэтажный коттедж. Из полыхающего здания не смогли выбраться десятилетняя девочка и пожилая женщина. Пожарные полностью потушили возгорание только к утру.

Вызов на пульт пожарной охраны поступил около двух часов ночи. Когда огнеборцы прибыли на место, двухэтажных кирпичный частный дом был объят пламенем. Около часа 20 человек, используя четыре автоцистерны, пытались локализовать огонь. Лишь к четырём часам им удалось ликвидировать открытое горение. Полностью ликвидировать пожар смогли лишь к семи часам утра.

Дом сильно пострадал от огня. В коттедже жила семья из восьми человек. Женщина, её пожилой отец и двое детей смогли выбраться из горящего дома, 16-летнего подростка с ожогами врачи скорой помощи доставили в больницу. Пожилая женщина и десятилетняя девочка не смогли выбраться из горящего дома.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас на месте пожара работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты Испытательной пожарной лаборатории, полицейские и следователи. По предварительной версии, пожар возник на крыше дома, его причиной могло стать короткое замыкание в электропроводке.