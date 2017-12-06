В Хабаровском районе в пожаре погибли ребёнок и пожилая женщина
Они не успели выбраться из полыхающего дома.
Они не успели выбраться из полыхающего дома.
В посёлке Восход Хабаровского района в ночь на среду, 6 декабря, сгорел двухэтажный коттедж. Из полыхающего здания не смогли выбраться десятилетняя девочка и пожилая женщина. Пожарные полностью потушили возгорание только к утру.
Вызов на пульт пожарной охраны поступил около двух часов ночи. Когда огнеборцы прибыли на место, двухэтажных кирпичный частный дом был объят пламенем. Около часа 20 человек, используя четыре автоцистерны, пытались локализовать огонь. Лишь к четырём часам им удалось ликвидировать открытое горение. Полностью ликвидировать пожар смогли лишь к семи часам утра.
Дом сильно пострадал от огня. В коттедже жила семья из восьми человек. Женщина, её пожилой отец и двое детей смогли выбраться из горящего дома, 16-летнего подростка с ожогами врачи скорой помощи доставили в больницу. Пожилая женщина и десятилетняя девочка не смогли выбраться из горящего дома.
Как сообщает
«Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю уже обратилось в правительство края, органы местного самоуправления с предложением включить в программы социальной поддержки такую меру профилактики пожаров и гибели людей от огня, как оснащение мест проживания малообеспеченных и маломобильных групп населения автономными пожарными извещателями. Такое же обращение через министерство ЖКХ направлено в управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома. Это требует затрат, но они в любом случае не дороже жизни людей», — рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.