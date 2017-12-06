Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Названа самая пьющая страна Европы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Представительство ЕС обратилось с призывом из-за Саакашвили
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Анна Нетребко примерила необычную кепку
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
07:27 (мск), источник: Восток Медиа

Сбежавшую от следствия лже-целительницу поймали в Хабаровске

Ирина Башлакова призналась в том, что обманывала пенсионерок.

Источник: Восток Медиа

В краевом центре стражи порядка поймали «целительницу» Ирину Башлакову, которую объявили в федеральный розыск из-за обмана пенсионеров почти на 400 тысяч рублей. Женщину, которая возглавила преступную группу, допросили и отправили под домашний арест.

Правоохранители пытались найти злоумышленницу уже давно. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», фигурантка работала не одна, а с подельницей: она играла роль случайной прохожей, которая при «встрече» начинала хвалить целительницу и благодарить за помощь. Это действовало на клиентов, и те соглашались на услуги злоумышленницы.

Обвиняемая и её 43-летняя сообщница искали на улицах краевого центра и пригородных посёлков женщин пенсионного возраста. Злоумышленница знакомилась с ними, входила в доверие и предлагала поправить проблемы со здоровьем через определённый ритуал. Для обряда потерпевшие должны были принести все имевшиеся у них наличные деньги. А чтобы завершить начатое, пенсионерка должна была отсчитать 13 окон от угла здания. За это время фигурантки скрывались с места преступления. В общей сложности женщины поживились на 400 тысяч рублей.

Сообщницу лже-целительницы поймали в Читинской области, где она пыталась скрыться. В ходе обысков по местам проживания подельниц полицейские изъяли залоговые билеты из ломбардов, сим-карты различных операторов мобильной связи, парики, солнцезащитные очки, а также рукописные инструкции о том, как входить к людям в доверие.

Ирина Башлакова скрылась от следствия, её объявили в федеральный розыск. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, теперь женщину удалось задержать. Она дала признательные показания и написала явку с повинной, после чего её отправили под домашний арест.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Грустные цифры: почему Владивосток так и не стал Свободным портом
В посёлок Сулук возвращается тепло
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля
Спецслужбы Британии предотвратили покушение на премьера
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь