Сбежавшую от следствия лже-целительницу поймали в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

В краевом центре стражи порядка поймали «целительницу» Ирину Башлакову, которую объявили в федеральный розыск из-за обмана пенсионеров почти на 400 тысяч рублей. Женщину, которая возглавила преступную группу, допросили и отправили под домашний арест.

Правоохранители пытались найти злоумышленницу уже давно. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», фигурантка работала не одна, а с подельницей: она играла роль случайной прохожей, которая при «встрече» начинала хвалить целительницу и благодарить за помощь. Это действовало на клиентов, и те соглашались на услуги злоумышленницы.

Обвиняемая и её 43-летняя сообщница искали на улицах краевого центра и пригородных посёлков женщин пенсионного возраста. Злоумышленница знакомилась с ними, входила в доверие и предлагала поправить проблемы со здоровьем через определённый ритуал. Для обряда потерпевшие должны были принести все имевшиеся у них наличные деньги. А чтобы завершить начатое, пенсионерка должна была отсчитать 13 окон от угла здания. За это время фигурантки скрывались с места преступления. В общей сложности женщины поживились на 400 тысяч рублей.

Сообщницу лже-целительницы поймали в Читинской области, где она пыталась скрыться. В ходе обысков по местам проживания подельниц полицейские изъяли залоговые билеты из ломбардов, сим-карты различных операторов мобильной связи, парики, солнцезащитные очки, а также рукописные инструкции о том, как входить к людям в доверие.