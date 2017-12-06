Сбежавшую от следствия лже-целительницу поймали в Хабаровске
Ирина Башлакова призналась в том, что обманывала пенсионерок.
Ирина Башлакова призналась в том, что обманывала пенсионерок.
В краевом центре стражи порядка поймали «целительницу» Ирину Башлакову, которую объявили в федеральный розыск
Правоохранители пытались найти злоумышленницу уже давно. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», фигурантка работала не одна, а с подельницей: она играла роль случайной прохожей, которая при «встрече» начинала хвалить целительницу и благодарить за помощь. Это действовало на клиентов, и те соглашались на услуги злоумышленницы.
Обвиняемая и её 43-летняя сообщница искали на улицах краевого центра и пригородных посёлков женщин пенсионного возраста. Злоумышленница знакомилась с ними, входила в доверие и предлагала поправить проблемы со здоровьем через определённый ритуал. Для обряда потерпевшие должны были принести все имевшиеся у них наличные деньги. А чтобы завершить начатое, пенсионерка должна была отсчитать 13 окон от угла здания. За это время фигурантки скрывались с места преступления. В общей сложности женщины поживились на 400 тысяч рублей.
Сообщницу
Ирина Башлакова скрылась от следствия, её объявили в федеральный розыск. Как сообщает