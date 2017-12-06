Под Омском погибла пенсионерка, сорвавшись с обледенелого берега
Жительница Любинского района хотела перейти Иртыш по льду, но не поскользнулась.
Жительница Любинского района хотела перейти Иртыш по льду, но не поскользнулась.
В Любинской центральной районной больнице скончалась 57-летняя жительница посёлка Красный Яр, которую с тяжелейшими травмами доставили в медучреждение 4 декабря. Как стало известно Om1.ru из источников, близких к правоохранительным органам, пациентка умерла от перелома основания черепа.
В понедельник женщина решила сократить дорогу и перейти на другой берег Иртыша по льду. Молодая пенсионерка попыталась спуститься вниз по берегу рядом с родным посёлком. Но берег был очень крутым. К тому же его покрыл толстый слой гладкого льда. Потихоньку двигаясь вниз, сельчанка поскользнулась и скатилась прямо на застывший Иртыш. Во время падения женщина разбила голову о лёд и потеряла сознание. Позже её нашли односельчане и отвезли в больницу. Но было уже поздно, и врачи не смогли спасти пациентку.