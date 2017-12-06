В Чунском районе задержан мужчина, зарезавший брата

В Чунском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 42-летнего брата. Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в октябре подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по ул. Комарова в пос. Чунском, нанес старшему брату ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.