В Красноярск незаконно привезли 300 килограммов рогов

В красноярском аэропорту задержали крупную партию оленьих рогов.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, 10 мешков с 300 кг окостенелых рогов северного оленя привезли в Красноярск с Таймыра. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья, владельцы не предоставили.

Сейчас рога отправили в изолированный склад.

Вернут ли их хозяину, станет известно после проверки.