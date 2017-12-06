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08:09 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск незаконно привезли 300 килограммов рогов

Молодые рога северного оленя используются в медицинских целях, а окостеневшие идут на создание различных поделок.

В красноярском аэропорту задержали крупную партию оленьих рогов.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, 10 мешков с 300 кг окостенелых рогов северного оленя привезли в Красноярск с Таймыра. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья, владельцы не предоставили.

Сейчас рога отправили в изолированный склад.

Вернут ли их хозяину, станет известно после проверки.

Молодые рога оленей — панты — используются в медицинских целях, а окостеневшие, чаще всего, идут на создание различных поделок.

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