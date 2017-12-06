Пожар в колонии строгого режима в Соликамске мог быть вызван коротким замыканием

По данным представителя краевого ГУФСИН, площадь пожара в здании штаба колонии составила 1, 1 тыс. кв. м. Огнем уничтожена только сама крыша, здание осталось целым. Господин Волегов также опроверг данные ряда СМИ о том, что в здании хранились документы, по его словам, они хранятся в других зданиях.



Пожар в ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю начался накануне вечером в 19:15 по московскому времени. Произошло возгорание кровли административного здания на территории учреждения.



Ранее сообщалось, что пожар возник в здании штаба колонии «Белый лебедь» (ИК-2), исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных. Станислав Волегов отметил, что пожар был в здании, принадлежащем другой колонии — ИК-1, расположенной по соседству. Ранее ИК-1 и ИК-2 были единой колонией.