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08:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Пожар в колонии строгого режима в Соликамске мог быть вызван коротким замыканием

Руководитель пресс-службы главного управления ФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов сообщил «Ъ», что по предварительным данным пожар в административном здании колонии строгого режима в Соликамске (ИК-1) вызван коротким замыканием в чердачном помещении.

По данным представителя краевого ГУФСИН, площадь пожара в здании штаба колонии составила 1, 1 тыс. кв. м. Огнем уничтожена только сама крыша, здание осталось целым. Господин Волегов также опроверг данные ряда СМИ о том, что в здании хранились документы, по его словам, они хранятся в других зданиях.

Пожар в ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю начался накануне вечером в 19:15 по московскому времени. Произошло возгорание кровли административного здания на территории учреждения.

Ранее сообщалось, что пожар возник в здании штаба колонии «Белый лебедь» (ИК-2), исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных. Станислав Волегов отметил, что пожар был в здании, принадлежащем другой колонии — ИК-1, расположенной по соседству. Ранее ИК-1 и ИК-2 были единой колонией.

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