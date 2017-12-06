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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку по факту пожара в колонии в Соликамске

Причины происшествия выясняются.

Вечером 5 декабря в колонии строгого режима ИК-1 в Соликамске произошел сильный пожар, огонь охватил сразу несколько зданий на территории учреждения. На место сразу же выехали все оперативные службы.

Позже выяснилось, что в колонии загорелась крыша. Площадь пожара составила 80 на 60 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших и жертв нет.

Сейчас причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

— Прокуратура по надзору за исправительными учреждениями начала проверку по факту происшествия, — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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