В Уфе осудили авиапассажира, устроившего пьяный дебош на борту самолета

Он признан виновным по статье «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, в этом году 5 октября нетрезвый авиапассажир на борту самолета, следовавшего по маршруту «Анталья-Уфа», нарушил установленный порядок и предпринял попытку закурить в салоне воздушного судна.

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При этом он бесцельно ходил по салону, задевая пассажиров, мешая бортпроводникам исполнять свои должностные обязанности. Пассажирам и бортпроводникам, делавшим ему замечания, он угрожал, а также нецензурно выражался. Как сообщалось ранее, он ударил по лицу свою 26-летнюю попутчицу. Общими усилиями бортпроводники и пассажиры утихомирили дебошира. В аэропорту Уфы сотрудники полиции на транспорте задержали дебошира.

По словам подсудимого, перед вылетом в аэропорту Антальи он купил бутылку виски, которую взял с собой на борт самолета и распивал в процессе полета. Кроме того, мужчина употреблял крепкие спиртные напитки в отеле, перед отъездом в турецкий аэропорт.

Авиадебошир полностью признался в содеянном и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Гособвинение по уголовному делу в суде поддерживалось Уфимской транспортной прокуратурой. Суд согласился с предложенной квалификацией действий подсудимого и назначил злоумышленнику за содеянное наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.