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08:14 (мск), источник: АиФ Уфа

Утечка воды произошла ночью в Уфе на Владивостокской

Ситуацию устранили без отключения воды в домах.

Утечка из водопроводного колодца произошла ночью 6 декабря в Уфе на улице Владивостокской напротив дома № 4/1, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Аварийную ситуацию устранила бригада МУП «Уфаводоканал» без отключения воды в жилых домах.

«Дорогу от наледи очищали уборочная техника: грейдер, трактор МТЗ, грузовик-вездеход, на месте также находился пескоразбрасыватель на случай образования ледяного наката», — рассказали в администрации.

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