Утечка воды произошла ночью в Уфе на Владивостокской

Утечка из водопроводного колодца произошла ночью 6 декабря в Уфе на улице Владивостокской напротив дома № 4/1, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Аварийную ситуацию устранила бригада МУП «Уфаводоканал» без отключения воды в жилых домах.