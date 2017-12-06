Утечка воды произошла ночью в Уфе на Владивостокской
Ситуацию устранили без отключения воды в домах.
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Ситуацию устранили без отключения воды в домах.
Утечка из водопроводного колодца произошла ночью 6 декабря в Уфе на улице Владивостокской напротив дома № 4/1, сообщает
Аварийную ситуацию устранила бригада МУП «Уфаводоканал» без отключения воды в жилых домах.
«Дорогу от наледи очищали уборочная техника: грейдер, трактор МТЗ,