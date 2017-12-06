​Наркодилер из Ревды надолго отправится «за колючку»

Судом установлено, что житель Ревды приобретал через интернет наркотики с целью сбыта. Так, в феврале 2017 года он продал через тайник-закладку сверток с наркотиками неустановленному лицу. Они заранее договорились о времени и месте закладки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В марте 2017 года дилер через интернет-магазин после перевода по номеру телефона денег приобрел крупную партию наркотика через тайник в гаражах Екатеринбурга. На сей раз он не собирался его продавать, а купил, чтобы употребить самому.

В апреле 2017 года подсудимый, снова получив деньги, продал еще одну партию зелья клиенту, не зная, что на деле он стал участником «контрольной закупки» правоохранительных органов.

«Суд назначил (ему) наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — информирует прокуратура.