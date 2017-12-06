Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Российские спортсмены высказались об отстранении от Олимпиад
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Нечего скрывать: Валерия позирует в откровенном образе
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
09:09 (мск), источник: УралПолит.ру

​Наркодилер из Ревды надолго отправится «за колючку»

РЕВДА, 6 декабря, УралПолит.Ru. Наркодилер получил большой срок заключения в Ревде.

Судом установлено, что житель Ревды приобретал через интернет наркотики с целью сбыта. Так, в феврале 2017 года он продал через тайник-закладку сверток с наркотиками неустановленному лицу. Они заранее договорились о времени и месте закладки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В марте 2017 года дилер через интернет-магазин после перевода по номеру телефона денег приобрел крупную партию наркотика через тайник в гаражах Екатеринбурга. На сей раз он не собирался его продавать, а купил, чтобы употребить самому.

В апреле 2017 года подсудимый, снова получив деньги, продал еще одну партию зелья клиенту, не зная, что на деле он стал участником «контрольной закупки» правоохранительных органов.

«Суд назначил (ему) наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — информирует прокуратура.

Приговор не вступил в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МАЗ врезался в две легковушки в Нижнем Тагиле
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь