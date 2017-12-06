Наркодилер из Ревды надолго отправится «за колючку»
РЕВДА, 6 декабря, УралПолит.Ru. Наркодилер получил большой срок заключения в Ревде.
РЕВДА, 6 декабря, УралПолит.Ru. Наркодилер получил большой срок заключения в Ревде.
Судом установлено, что житель Ревды приобретал через интернет наркотики с целью сбыта. Так, в феврале 2017 года он продал через
В марте 2017 года дилер через
В апреле 2017 года подсудимый, снова получив деньги, продал еще одну партию зелья клиенту, не зная, что на деле он стал участником «контрольной закупки» правоохранительных органов.
«Суд назначил (ему) наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — информирует прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.