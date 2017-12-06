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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии женщину сбили сразу два автомобиля

Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

Сегодня ночью под Уфой, рядом с селом Булгаково, 30-летний водитель «Тойота Камри» сбил 30-летнюю женщину. Уже после удара несчастную откинуло в сторону и на нее наехал «Шевроле», который ехал в попутном направлении.

Несчастная скончалась на месте. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что погибшей оказалась жительница Архангельского района. По предварительным данным, женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД Башкирии отметили, что недалеко от места трагедии находится подземный пешеходный переход.

Всего за минувшие сутки в республики случилось девять аварий: один человек погиб и еще восемь получили травмы.

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