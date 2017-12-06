Спасатели МЧС вытащили из болота под Лепелем тонущего человека
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Лепельском районе мужчину, который тонул в болоте, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Лепельском районе мужчину, который тонул в болоте, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
Сообщение в дежурную часть о том, что в болоте, расположенном вблизи населенного пункта Залесье, тонет человек, поступило в МЧС накануне в 14:47.
«Работниками МЧС был спасен гражданин нигде не работающий 35-летний гражданин», — сказали в управлении.
Там также проинформировали, что пострадавшего с общим переохлаждением организма скорая доставила в местную больницу для оказания медицинской помощи.