Спасатели МЧС вытащили из болота под Лепелем тонущего человека

Сообщение в дежурную часть о том, что в болоте, расположенном вблизи населенного пункта Залесье, тонет человек, поступило в МЧС накануне в 14:47.

«Работниками МЧС был спасен гражданин нигде не работающий 35-летний гражданин», — сказали в управлении.