Омич выпрыгнул с 4 этажа, чтобы скрыться от полицейских

35-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что рано утром торопилась на автобусную остановку. Неожиданно на нее напал неизвестный мужчина, повалил на землю и попытался при помощи электрошокера помешать ей сопротивляться. Затем он несколько раз ударил ее по лицу, забрал сумку и скрылся. Сумма ущерба составила 4650 рублей.

Женщина как раз находилась в отделении полиции, когда получила смс о попытке снять деньги с карты, находившейся в украденной сумке. Оперативники тут же выехали к банкомату на проспекте Мира, но нашли лишь банковскую карту, оставленную прямо в банкомате.

Тогда полицейские стали проверять близлежащие дворы в поисках лиц, состоящих на учете за подобные преступления. Во время поисков они пришли домой к одному из подозреваемых — 34-летнему жителю Омска. Мужчина отказался впустить сотрудников и стал вести себя агрессивно. Предположительно, он был пьян. Пытаясь скрыться, он выпрыгнул в окно с 4 этажа, после чего был госпитализирован.