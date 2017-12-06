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09:58 (мск), источник: СуперОмск

Омич выпрыгнул с 4 этажа, чтобы скрыться от полицейских

В омском поселке Лукьяновка неизвестный с электрошокером напал на женщину.

35-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что рано утром торопилась на автобусную остановку. Неожиданно на нее напал неизвестный мужчина, повалил на землю и попытался при помощи электрошокера помешать ей сопротивляться. Затем он несколько раз ударил ее по лицу, забрал сумку и скрылся. Сумма ущерба составила 4650 рублей.

Женщина как раз находилась в отделении полиции, когда получила смс о попытке снять деньги с карты, находившейся в украденной сумке. Оперативники тут же выехали к банкомату на проспекте Мира, но нашли лишь банковскую карту, оставленную прямо в банкомате.

Тогда полицейские стали проверять близлежащие дворы в поисках лиц, состоящих на учете за подобные преступления. Во время поисков они пришли домой к одному из подозреваемых — 34-летнему жителю Омска. Мужчина отказался впустить сотрудников и стал вести себя агрессивно. Предположительно, он был пьян. Пытаясь скрыться, он выпрыгнул в окно с 4 этажа, после чего был госпитализирован.

Похищенное у женщины имущество было обнаружено в квартире подозреваемого. За разбойное нападение ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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