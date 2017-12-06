Дело о массовом отравлении школьников рассмотрит суд Волгодонска

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, перед судом предстанет заведующая столовой школы № 21 Волгодонска. Ей инкриминируется ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По версии следствия, в сентябре 2017 года следствием ненадлежащего контроля обвиняемой за деятельностью работников пищеблока стало отравление 38 учащихся школы, поевших в столовой.