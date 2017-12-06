Дело о массовом отравлении школьников рассмотрит суд Волгодонска
Дело о массовом отравлении школьников рассмотрит Волгодонской районный суд Ростовской области.
Дело о массовом отравлении школьников рассмотрит Волгодонской районный суд Ростовской области.
Как сообщает
По версии следствия, в сентябре 2017 года следствием ненадлежащего контроля обвиняемой за деятельностью работников пищеблока стало отравление 38 учащихся школы, поевших в столовой.
Согласно заключению экспертов, здоровью школьников был причинен легкий вред.