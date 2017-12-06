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09:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о массовом отравлении школьников рассмотрит суд Волгодонска

Дело о массовом отравлении школьников рассмотрит Волгодонской районный суд Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, перед судом предстанет заведующая столовой школы № 21 Волгодонска. Ей инкриминируется ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По версии следствия, в сентябре 2017 года следствием ненадлежащего контроля обвиняемой за деятельностью работников пищеблока стало отравление 38 учащихся школы, поевших в столовой.

Согласно заключению экспертов, здоровью школьников был причинен легкий вред.

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