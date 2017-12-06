Упавший с балкона 13-летний школьник умер в городской больнице
Подросток при падении получил травмы, несовместимые с жизнью.
Подросток при падении получил травмы, несовместимые с жизнью.
Челябинские медики не смогли спасти подростка, который выпал с 12-го этажа многоквартирного дома в Металлургическом районе. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако оказались бессильны.
— В результате вчерашнего падения подросток получил множественные травмы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 6, — рассказали в
Напомним, что во вторник, 5 декабря, 13-летний школьник днем выпал с 12-го этажа и упал на козерек дома. Медики и спасатели принимали участие в его эвакуации и госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Подросток получил множественные травмы. Следователи СКР ведут доследственную проверку.