Упавший с балкона 13-летний школьник умер в городской больнице

Челябинские медики не смогли спасти подростка, который выпал с 12-го этажа многоквартирного дома в Металлургическом районе. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако оказались бессильны.

— В результате вчерашнего падения подросток получил множественные травмы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 6, — рассказали в пресс-службе горздрава. — У школьника были множественные травмы, характерные для падения с высоты. Как только его привезли в больницу, сразу забрали в операционную.