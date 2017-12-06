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09:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Ночью на улице Пугачева в Уфе вспыхнул пожар, сгорели две иномарки

5 декабря в 23 часа в дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о возгорании автомобилей по ул. Пугачева в Кировском районе.

По прибытию пожарных горели автомобили Toyota RAV4 и Peugeot Partner. На тушении работали 5 единиц техники и 12 человек, в том числе от МЧС 3 единицы техники и 7 человек личного состава. К 23 часам 14 минутам открытое горение ликвидировано, в 23 часа 21 минуту пожар удалось потушить полностью.

Погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

Уважаемые жители республики, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, содержать транспортные средства в технически исправном состоянии.

С начала года по республике на объектах транспорта произошло 415 пожаров, что на 9 случаев больше, чем в прошлом году, на которых погибло 3 человека и 8 человек травмировано. Основная доля пожаров (76%) приходится на легковой транспорт, в 11% пожары произошли в грузовом транспорте.

Основными причинами возникновения пожаров на транспорте явились нарушение правил устройства и эксплуатации транспорта, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, установленные поджоги.

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