На Мунчештской улице парень на машине повалил несколько столбов и въехал в забор

С водителем в авто находились ещё трое пассажиров — девушка и двое парней. Никто из них не пострадал, а вот машина восстановлению не подлежит. По словам очевидцев, водитель превысил скорость.



«Скорость была большая, примерно 120 километров. Он повалил деревья, столбы, повредил забор».



Владелец повреждённого забора и свидетели происшествия говорят, что молодые люди были пьяны.



«Была ещё девушка с парнем. Они сбежали. Все они были выпившими».



Если будет установлено, что водитель сел за руль пьяным, ему грозит штраф и лишение водительских прав на срок до пяти лет.