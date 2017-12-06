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08:58 (мск), источник: Publika.md

На Мунчештской улице парень на машине повалил несколько столбов и въехал в забор

Парень на машине повалил несколько столбов и въехал в забор частного дома. ДТП произошло минувшей ночью на Мунчештской улице.

Источник: Publika.md

С водителем в авто находились ещё трое пассажиров — девушка и двое парней. Никто из них не пострадал, а вот машина восстановлению не подлежит. По словам очевидцев, водитель превысил скорость.

«Скорость была большая, примерно 120 километров. Он повалил деревья, столбы, повредил забор».

Владелец повреждённого забора и свидетели происшествия говорят, что молодые люди были пьяны.

«Была ещё девушка с парнем. Они сбежали. Все они были выпившими».

Если будет установлено, что водитель сел за руль пьяным, ему грозит штраф и лишение водительских прав на срок до пяти лет.

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