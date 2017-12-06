На Мунчештской улице парень на машине повалил несколько столбов и въехал в забор
Парень на машине повалил несколько столбов и въехал в забор частного дома. ДТП произошло минувшей ночью на Мунчештской улице.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Парень на машине повалил несколько столбов и въехал в забор частного дома. ДТП произошло минувшей ночью на Мунчештской улице.
С водителем в авто находились ещё трое пассажиров — девушка и двое парней. Никто из них не пострадал, а вот машина восстановлению не подлежит. По словам очевидцев, водитель превысил скорость.
«Скорость была большая, примерно 120 километров. Он повалил деревья, столбы, повредил забор».
Владелец повреждённого забора и свидетели происшествия говорят, что молодые люди были пьяны.
«Была ещё девушка с парнем. Они сбежали. Все они были выпившими».
Если будет установлено, что водитель сел за руль пьяным, ему грозит штраф и лишение водительских прав на срок до пяти лет.