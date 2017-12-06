Убийство 10-летней давности раскрыли в Астане
В прокуратуре района «Алматы» сообщили подробности убийства, совершенного в Астане около 10 лет назад, сообщает Tengrinews.kz.
В прокуратуре района «Алматы» сообщили подробности убийства, совершенного в Астане около 10 лет назад, сообщает Tengrinews.kz.
«В июне 2008 года на территории заброшенного дачного участка садоводческого товарищества “Ветеранов ВОВ” недалеко от трассы
В ведомстве отметили, что по указанию процессуального прокурора это преступление было раскрыто.
«По уголовному делу об убийстве гражданина Досаева в 2008 году был назначен процессуальный прокурор Азамат Жумагулов. Проведение конкретных следственных действий по указанию процессуального прокурора позволило установить преступников, которые не разыскивались на протяжении 10 лет», — сообщили в районной прокуратуре.
Двоих подозреваемых в убийстве уже задержали. Они пояснили, что совершили убийство с целью завладеть автомобилем марки BMW, принадлежавшим убитому парню.
«В ходе следствия полицейские установили владельца автомобиля, которому продали похищенное BMW. Последний указал, у кого он купил данное авто. После был установлен продавец, который дал признательные показания сотрудникам полиции об убийстве, совершенном в 2008 году», — отметили в районной прокуратуре.
Также оператор автозаправочной станции опознала одного из подозреваемых, который хотел сбыть сотовый телефон, принадлежавший убитому Бауыржану Досаеву. Пятого декабря этого года фигурантов дела арестовали.