Убийство 10-летней давности раскрыли в Астане

Источник: Tengrinews

«В июне 2008 года на территории заброшенного дачного участка садоводческого товарищества “Ветеранов ВОВ” недалеко от трассы Астана-Коргалжын обнаружили труп 22-летнего Бауыржана Досаева с проникающими ножевыми ранениями в области грудной клетки», — сообщили в столичной прокуратуре района «Алматы».

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В ведомстве отметили, что по указанию процессуального прокурора это преступление было раскрыто.

«По уголовному делу об убийстве гражданина Досаева в 2008 году был назначен процессуальный прокурор Азамат Жумагулов. Проведение конкретных следственных действий по указанию процессуального прокурора позволило установить преступников, которые не разыскивались на протяжении 10 лет», — сообщили в районной прокуратуре.

Двоих подозреваемых в убийстве уже задержали. Они пояснили, что совершили убийство с целью завладеть автомобилем марки BMW, принадлежавшим убитому парню.

«В ходе следствия полицейские установили владельца автомобиля, которому продали похищенное BMW. Последний указал, у кого он купил данное авто. После был установлен продавец, который дал признательные показания сотрудникам полиции об убийстве, совершенном в 2008 году», — отметили в районной прокуратуре.