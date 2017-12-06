Минздрав об обрушении потолка в МСЧ № 7: безопасности пациентов ничто не угрожает

Министерство здравоохранения Пермского края прокомментировало обрушение потолка в гинекологическом отделении МСЧ № 7, которое произошло 5 декабря.



— На сегодня известно, что первый этаж здания, согласно недавно проведенной экспертизе, не является аварийным и полностью пригоден к использованию. Часть пациентов гинекологического отделения, которые размещались на втором этаже, где было обнаружено обрушение, перевели на первый этаж, а другую часть — в соседний хирургический корпус, — говорится в заявлении минздрава.



С 17:00 5 декабря отделение работает в штатном режиме. Пациентам, по информации ведомства, ничто не угрожает. Решение относительно судьбы здания МСЧ № 7 будет принято в ближайшее время.