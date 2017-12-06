На Дону руководство шахты пойдет под суд за преднамеренное банкротство

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Пожидаев и Рыбаков наращивали задолженность «дочек» группы компаний, уводя со счетов деньги, что в итоге и привело к банкротству. Это уже второе дело, касающееся «Кингкоула». В апреле нынешнего года Владимир Пожидаев был осужден на пять лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями и невыплату заработной платы работникам.

Напомним, что четыре донские шахты и фабрика «Замчаловский антрацит» оказались в руках нового инвестора в конце 2012 года. Пожидаев обещал, что уже в следующем году компания выдаст на-гора четыре миллиона тонн угля, а к 2017-му будет обеспечивать 50 процентов угля на юге страны. Однако ничего из обещанного выполнить не удалось: имущество закладывалось и перезакладывалось, банки давали кредиты, а добыча, вопреки прогнозам топ-менеджеров, сокращалась. Начались перебои с зарплатой.

В результате такой разрушительной хозяйственной деятельности вместе с шахтами прекратили существование сервисные предприятия, которые входили в группу компаний «Кингкоул». Образовались многомиллионные долги по зарплате шахтерам. В ситуацию пришлось вмешаться властям региона. Зарплату горнякам начали выплачивать с августа 2016 года из средств АО «Региональная корпорация развития», а в конце июня этого года правительство области отчиталось о полном погашении задолженности. В общей сложности выплату получили более 3,2 тысячи работников на сумму 308,2 миллиона рублей. А топ-менеджмент ждали долгие суды.

Сейчас разбирательство вышло уже на второй круг. По версии следствия, Пожидаев и Рыбаков уклонялись от исполнения денежных обязательств. Они заключали договоры, при которых намеренно наращивалась дебиторская и кредиторская задолженность предприятий. При этом использовалась форма расчета с контрагентами перечислением денежных средств со счета ООО «Кингкоул» на счета третьих лиц. Это привело к тому, что требования кредиторов стало невозможно выполнить в полном объеме. Предприятия погрязли в долгах.

В итоге хозяйственная деятельность компаний прекратилась, их признали банкротами. В общей сложности своими действиями генеральные директора компаний причинили 15 контрагентам ущерб на сумму более миллиарда рублей. Без работы остались около тысячи человек, перед ними образовалась огромная задолженность по заработной плате. В настоящее время уголовное дело направлено в Гуковский городской суд для рассмотрения по существу.

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