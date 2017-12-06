Житель Николаевска планировал устроить теракт в людном месте

Прокуратура поддержала возбуждение сразу трех уголовных дел в отношении жителя Николаевска-на-Амуре, который собрал и намеревался использовать самодельную бомбу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, сообщение о готовящемся в столице Нижнеамурья террористическом акте некоторое время назад взбудоражило социальные сети. Однако в региональном управлении ФСБ комментировать инцидент не стали.



Источник в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре (осуществляет надзорную деятельность над правоохранительными структурами Николаевского района), сообщил, что обвинение предъявлено за подготовку к совершению террористического акта, незаконное хранение боеприпасов и незаконное изготовление оружия.



По информации органов следствия, взрыв планировался в людном месте Николаевска-на-Амуре.



О личности злоумышленника известно, что это 41-летний мужчина, ранее судимый за разбой. По неподтвержденным данным, несколько лет назад принял ислам.



Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе в Комсомольске-на-Амуре. По совокупности статей УК РФ ему грозит почти 20 лет лишения свободы.