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09:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Житель Николаевска планировал устроить теракт в людном месте

В отношении несостоявшегося террориста возбуждены сразу три уголовных дела.

Прокуратура поддержала возбуждение сразу трех уголовных дел в отношении жителя Николаевска-на-Амуре, который собрал и намеревался использовать самодельную бомбу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, сообщение о готовящемся в столице Нижнеамурья террористическом акте некоторое время назад взбудоражило социальные сети. Однако в региональном управлении ФСБ комментировать инцидент не стали.

Источник в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре (осуществляет надзорную деятельность над правоохранительными структурами Николаевского района), сообщил, что обвинение предъявлено за подготовку к совершению террористического акта, незаконное хранение боеприпасов и незаконное изготовление оружия.

По информации органов следствия, взрыв планировался в людном месте Николаевска-на-Амуре.

О личности злоумышленника известно, что это 41-летний мужчина, ранее судимый за разбой. По неподтвержденным данным, несколько лет назад принял ислам.

Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе в Комсомольске-на-Амуре. По совокупности статей УК РФ ему грозит почти 20 лет лишения свободы.

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