Житель Николаевска планировал устроить теракт в людном месте
В отношении несостоявшегося террориста возбуждены сразу три уголовных дела.
В отношении несостоявшегося террориста возбуждены сразу три уголовных дела.
Прокуратура поддержала возбуждение сразу трех уголовных дел в отношении жителя
Напомним, сообщение о готовящемся в столице Нижнеамурья террористическом акте некоторое время назад взбудоражило социальные сети. Однако в региональном управлении ФСБ комментировать инцидент не стали.
Источник в прокуратуре
По информации органов следствия, взрыв планировался в людном месте
О личности злоумышленника известно, что это 41-летний мужчина, ранее судимый за разбой. По неподтвержденным данным, несколько лет назад принял ислам.
Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе в