Саакашвили объявили в розыск
КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывшего президента Грузии,
КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывшего президента Грузии,
«Объявлен розыск Саакашвили… Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины», — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.
Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники Саакашвили отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.
Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением