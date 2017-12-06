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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили объявили в розыск

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили объявили в розыск, сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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«Объявлен розыск Саакашвили… Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины», — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники Саакашвили отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.

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08:27 (мск)© Ньюстюб
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