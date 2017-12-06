МАЗ врезался в две легковушки в Нижнем Тагиле
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 декабря, УралПолит.Ru. Грузовик врезался сразу в две легковые машины в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 декабря, УралПолит.Ru. Грузовик врезался сразу в две легковые машины в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие.
Сообщение о ДТП поступило днем во вторник. Оно случилось в Нижнем Тагиле на улице Индустриальная, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Грузовик МАЗ столкнулся с двумя легковыми автомобилями — «Хенде Гетс» и «ВАЗ-2114».
«В результате… есть пострадавшие. К месту ДТП выезжало
Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.