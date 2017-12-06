В лесу на Среднем Урале нашли вооруженного школьника, сбежавшего из дома после ссоры с родителями
В уральском городе Полевском найден школьник, сбежавший из дома. По некоторым данным, при себе у него было оружие.
В уральском городе Полевском найден школьник, сбежавший из дома. По некоторым данным, при себе у него было оружие.
Как рассказал Накануне.RU
«Родители обратились в органы внутренних дел, была организована широкомасштабная операция. Весь город был поделен на квадраты, всю ночь ребенка искали. Утром 5 декабря сотрудники полиции Полевского в ходе поисковых мероприятий обнаружили мальчика в лесу, он жив, долгое время провел на морозе. Сейчас он доставлен в больницу. Полиция проводит проверку», — рассказал полковник Горелых.
В соцсетях сообщается, что ребенок, прежде чем уйти из дома, якобы прихватил с собой огнестрельное оружие, а когда его нашли, он был ранен.
Как сообщало Накануне.RU, также вечером 4 декабря в правоохранительные органы Белоярского района поступил сигнал о безвестном исчезновении 9-летнего школьника из села Мезенское, который пропал после уроков. Следственный комитет организовал проверку, мальчика искали полиция и волонтеры. Днем 5 декабря ребенок был обнаружен: все это время он находился в соседнем доме в гостях у своего школьного товарища.