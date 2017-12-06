В лесу на Среднем Урале нашли вооруженного школьника, сбежавшего из дома после ссоры с родителями

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 4 декабря из дома ушел мальчик, у которого, по предварительным данным, произошла ссора в школе и с родителями.

«Родители обратились в органы внутренних дел, была организована широкомасштабная операция. Весь город был поделен на квадраты, всю ночь ребенка искали. Утром 5 декабря сотрудники полиции Полевского в ходе поисковых мероприятий обнаружили мальчика в лесу, он жив, долгое время провел на морозе. Сейчас он доставлен в больницу. Полиция проводит проверку», — рассказал полковник Горелых.

В соцсетях сообщается, что ребенок, прежде чем уйти из дома, якобы прихватил с собой огнестрельное оружие, а когда его нашли, он был ранен.