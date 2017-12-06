В Прикамье «Газель» сбила двоих детей на пешеходном переходе

Двое детей попали под машину в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, авария произошла вечером 5 декабря около 18 часов.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошёл на пешеходном переходе около лыжной базы в Губахе. Автомобиль «Газель» сбил двух 10-летних детей. По словам очевидцев, в результате аварии мальчик погиб, а девочку с травмами доставили в больницу.