В Прикамье «Газель» сбила двоих детей на пешеходном переходе
В результате ДТП пострадали десятилетние мальчик и девочка.
В результате ДТП пострадали десятилетние мальчик и девочка.
Двое детей попали под машину в Пермском крае. Как сообщает
Автомобиль двигался по трассе «Кунгур — Соликамск». На 195 км трассы водитель допустил наезд на пешеходов.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошёл на пешеходном переходе около лыжной базы в Губахе. Автомобиль «Газель» сбил двух 10-летних детей. По словам очевидцев, в результате аварии мальчик погиб, а девочку с травмами доставили в больницу.