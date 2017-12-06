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09:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье «Газель» сбила двоих детей на пешеходном переходе

В результате ДТП пострадали десятилетние мальчик и девочка.

Двое детей попали под машину в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, авария произошла вечером 5 декабря около 18 часов.

Автомобиль двигался по трассе «Кунгур — Соликамск». На 195 км трассы водитель допустил наезд на пешеходов.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошёл на пешеходном переходе около лыжной базы в Губахе. Автомобиль «Газель» сбил двух 10-летних детей. По словам очевидцев, в результате аварии мальчик погиб, а девочку с травмами доставили в больницу.

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