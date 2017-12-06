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09:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Страшное ДТП на трассе под Челябинском, есть погибшая

В Челябинской области погибла автоледи, столкнувшись с большегрузом.

В Красноармейском районе сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Трагическая авария произошла 5 декабря около 6 часов утра на 33 километре трассы «Челябинск-Новосибирск». 37-летняя автоледи на машине ВАЗ 21104, попытавшись совершить обгон справа, влетела в стоявший на обочине грузовой автомобиль «ИВЕКО». Также в отечественном авто ехали 35-летняя женщина и 59-летний мужчина, эти пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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