За сбыт наркотиков пермяк проведет в колонии 10 лет
28-летний мужчина сбывал запрещенные вещества, действуя в сговоре с другим человеком. В январе 2017 года его задержали на месте преступления, когда он делал тайники.
28-летний мужчина сбывал запрещенные вещества, действуя в сговоре с другим человеком. В январе 2017 года его задержали на месте преступления, когда он делал тайники.
От сообщника мужчина получил четыре свертка с наркотиком общей массой не менее 0,589 граммов и поместил их в
Полицейские задержали его на месте преступления. При личном досмотре у него было обнаружено три свертка с синтетическими наркотиками массой 0,573, 0,469 и 0,091 граммов.
Суд признал гражданина виновным. Ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф. Приговор вступил в законную силу.