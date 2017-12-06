За сбыт наркотиков пермяк проведет в колонии 10 лет

От сообщника мужчина получил четыре свертка с наркотиком общей массой не менее 0,589 граммов и поместил их в тайники-закладки. Также он приобрел запрещенные вещества для личного потребления.



Полицейские задержали его на месте преступления. При личном досмотре у него было обнаружено три свертка с синтетическими наркотиками массой 0,573, 0,469 и 0,091 граммов.



Суд признал гражданина виновным. Ему назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф. Приговор вступил в законную силу.