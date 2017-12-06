В Омске грабитель напал с электрошокером на женщину у остановки

Ранним утром в полицию за помощью обратилась 35-летняя жительница городка Нефтяников. Женщина рассказала, что шла на остановку в поселке Лукьяновка. Тут на нее набросился неизвестный мужчина с электрошокером. Он повалил ее на землю, несколько раз ударил по лицу и забрал сумку. Люди в форме оказали пострадавшей первую помощь.

— В это же самое время потерпевшая получила СМС о попытке снятия денежных средств с банковской карты через банкомат на проспекте Мира, которая находилась среди похищенных вещей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Силовики вышли на след 34-летнего местного жителя.