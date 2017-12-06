В Омске грабитель напал с электрошокером на женщину у остановки
Отморозок забрал у жертвы сумку.
Отморозок забрал у жертвы сумку.
Ранним утром в полицию за помощью обратилась 35-летняя жительница городка Нефтяников. Женщина рассказала, что шла на остановку в поселке Лукьяновка. Тут на нее набросился неизвестный мужчина с электрошокером. Он повалил ее на землю, несколько раз ударил по лицу и забрал сумку. Люди в форме оказали пострадавшей первую помощь.
— В это же самое время потерпевшая получила СМС о попытке снятия денежных средств с банковской карты через банкомат на проспекте Мира, которая находилась среди похищенных вещей, — рассказали в
Силовики вышли на след 34-летнего местного жителя.
— Мужчина, предположительно в состоянии опьянения, находился у себя дома, но пустить полицейских в квартиру отказался, стал вести себя агрессивно. Пытаясь скрыться, он выпрыгнул в окно с 4 этажа. Подозреваемый госпитализирован, при осмотре квартиры изъяли похищенные сумку, документы и банковские карты.