Жителя Кубани подозревают в убийстве сестры

Родственники жили в одном из домовладений в станице Константиновской. По версии следствия, в ночь на 5 декабря молодой человек, вооружившись кухонными ножами, подошел к сестре и беспричинно нанес ей не менее четырех ударов в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник скрылся, выбросив орудия преступления. Однако вскоре он пришел в отдел полиции и рассказал о произошедшем.