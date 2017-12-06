Жителя Кубани подозревают в убийстве сестры
Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 35-летней сестры.
Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 35-летней сестры.
Родственники жили в одном из домовладений в станице Константиновской. По версии следствия, в ночь на 5 декабря молодой человек, вооружившись кухонными ножами, подошел к сестре и беспричинно нанес ей не менее четырех ударов в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник скрылся, выбросив орудия преступления. Однако вскоре он пришел в отдел полиции и рассказал о произошедшем.
Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос о его заключении под стражу. Планируется назначение