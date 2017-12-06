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11:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотрудницу банка подозревают в хищении 3 млн рублей у пенсионеров Хабаровска

Злоумышленница имела доступ к личной информации клиентов.

Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.

Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску задержали 33-летнюю жительницу дальневосточной столицы по подозрению в хищении денежных средств со счетов пенсионеров. Имея доступ к личной информации клиентов, сотрудница банка оформила на пенсионерку банковскую карту, с которой впоследствии сняла все деньги, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В правоохранительные органы с заявлением о краже крупной суммы денег обратилась 75-летняя хабаровчанка. Потерпевшая пояснила, что в одном из банков оформила сберегательный вклад. На расчетный счет заявительница положила более 2 млн рублей. Спустя несколько месяцев пожилая женщина обратилась в учреждения для получения процентов. Однако, как выяснилось, все сбережения пенсионерки исчезли с ее банковского счета.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 33-летнюю сотрудницу финансовой организации. Установлено, что подозреваемая имея доступ к личной информации клиентов, оформила банковскую карту на имя 75-летней хабаровчанки. После чего, злоумышленница с расчетного счета пенсионерки перевела более 2 млн рублей на банковскую карту, с которой в последующем и похитила денежные средства потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанной еще к одному аналогичному противоправному эпизоду. В этом случае, подозреваемая похитила со счета клиента банка 1 млн рублей.

В настоящее время в отношении фигурантки избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следственной частью СУ УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишения свободы сроком до десяти лет.

Расследование продолжается.

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