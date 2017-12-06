Симферопольский мошенник «наторговал» автозапчастями на 800 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Столичные полицейские задержали мошенника, заработавшего на своих жертвах 800 тысяч рублей. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Столичные полицейские задержали мошенника, заработавшего на своих жертвах 800 тысяч рублей. Об этом сообщает
Мужчина брал деньги у граждан, якобы для быстрой покупки и доставки автомобильных запчастей, и после получения предоплаты попросту исчезал. Таким образом он обманул восьмерых автовладельцев. Полицейским удалось задержать 39-летнего симферопольца, который позже дал признательные показания.
В адрес задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.