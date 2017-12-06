Симферопольский мошенник «наторговал» автозапчастями на 800 тысяч рублей

Мужчина брал деньги у граждан, якобы для быстрой покупки и доставки автомобильных запчастей, и после получения предоплаты попросту исчезал. Таким образом он обманул восьмерых автовладельцев. Полицейским удалось задержать 39-летнего симферопольца, который позже дал признательные показания.