Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Госдеп выразили опасения из-за нового закона РФ о журналистах
В Совфеде отреагировали на решение МОК
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Актер Еремеев по ДНК-тесту признан сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10:59 (мск), источник: Newslab.ru

Директора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» заподозрили во взятке на 4 миллиона

Директор получил 10% от стоимости закупленной техники и обещал предпринимателю работать с ним в будущем.

Источник: РИА "Новости"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора авиакомпании «КрасАвиа». Как пояснили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, материалы для возбуждения дела собрали сотрудники транспортной полиции и краевого управления ФСБ.

По данным правоохранительных органов, директор авиапредприятия через посредника получил взятку от предпринимателя, который поставлял компании спецтехнику. Сумма взятки составила 10% от стоимости закупки — 3,95 млн рублей. Директор «КрасАвиа» обещал предпринимателю лоббировать его интересы при заключении договоров на поставку в будущем.

Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Подозреваемого задержали, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Следователи не называют фамилию руководителя авиакомпании. По данным сервиса «Контур. Фокус» им является Валерий Мордань. Руководство компанией он принял в мае 2016 года. Учредителем «КрасАвиа» является министерство транспорта Красноярского края и Агентство по управлению государственным имуществом края. С сентября этого года компания находится в процессе реорганизации. Авиакомпания управляет аэропортом «Черемшанка», а также имеет филиалы и представительства на севере Красноярского края.

Напомним, на прошлой неделе следователи сообщили о двух уголовных делах, которые возбудили в отношении генерального директора авиапредприятия «Аэропорты Красноярья» — он получил три взятки на сумму больше 9 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Директора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» заподозрили во взятке...
В «Роевом ручье» завелись куницы-спецназовцы
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
СМИ: проект «атомного поезда» заморозили из-за нехватки средств
Госдума запретила вход в палату американским СМИ-иноагентам
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Гендиректора компании «КрасАвиа» заподозрили в получении взятки
Искусственный интеллект научили подделывать погоду
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь