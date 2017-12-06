Директора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» заподозрили во взятке на 4 миллиона

Источник: РИА "Новости"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора авиакомпании «КрасАвиа». Как пояснили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, материалы для возбуждения дела собрали сотрудники транспортной полиции и краевого управления ФСБ.

По данным правоохранительных органов, директор авиапредприятия через посредника получил взятку от предпринимателя, который поставлял компании спецтехнику. Сумма взятки составила 10% от стоимости закупки — 3,95 млн рублей. Директор «КрасАвиа» обещал предпринимателю лоббировать его интересы при заключении договоров на поставку в будущем.

Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Подозреваемого задержали, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Следователи не называют фамилию руководителя авиакомпании. По данным сервиса «Контур. Фокус» им является Валерий Мордань. Руководство компанией он принял в мае 2016 года. Учредителем «КрасАвиа» является министерство транспорта Красноярского края и Агентство по управлению государственным имуществом края. С сентября этого года компания находится в процессе реорганизации. Авиакомпания управляет аэропортом «Черемшанка», а также имеет филиалы и представительства на севере Красноярского края.