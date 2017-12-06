Житель Калининградской области задолжал сыну более 1,5 млн рублей

40-летний житель Гвардейского района злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своего двухлетнего ребенка с июня 2005 года. За время неисполнения установленной для на него судом обязанности задолженность превысила 1,5 миллиона рублей, а сыну исполнилось 15 лет.

Полицейские и приставы неоднократно предупреждали нерадивого отца, не желавшего устроиться на работу и платить алименты после развода, о юридических последствиях такого поведения. Однако безработный мужчина продолжал игнорировать требования закона.