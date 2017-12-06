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10:55 (мск), источник: Вести - Калининград

Житель Калининградской области задолжал сыну более 1,5 млн рублей

Житель Калининградской области задолжал 15-летнему сыну более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40-летний житель Гвардейского района злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своего двухлетнего ребенка с июня 2005 года. За время неисполнения установленной для на него судом обязанности задолженность превысила 1,5 миллиона рублей, а сыну исполнилось 15 лет.

Полицейские и приставы неоднократно предупреждали нерадивого отца, не желавшего устроиться на работу и платить алименты после развода, о юридических последствиях такого поведения. Однако безработный мужчина продолжал игнорировать требования закона.

На основании собранных материалов проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Санкция включает год исправительных и обязательных работ, а также лишение свободы на аналогичный срок.

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