Житель Калининградской области задолжал сыну более 1,5 млн рублей
Житель Калининградской области задолжал 15-летнему сыну более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает
Житель Калининградской области задолжал 15-летнему сыну более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает
40-летний житель Гвардейского района злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своего двухлетнего ребенка с июня 2005 года. За время неисполнения установленной для на него судом обязанности задолженность превысила 1,5 миллиона рублей, а сыну исполнилось 15 лет.
Полицейские и приставы неоднократно предупреждали нерадивого отца, не желавшего устроиться на работу и платить алименты после развода, о юридических последствиях такого поведения. Однако безработный мужчина продолжал игнорировать требования закона.
На основании собранных материалов проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Санкция включает год исправительных и обязательных работ, а также лишение свободы на аналогичный срок.