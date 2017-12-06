Под Калининградом сгорел микроавтобус «Газ»

В посёлке Большое Исаково огонь полностью уничтожил микроавтобус «Газ-32213». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате пожара никто из людей не пострадал. К ликвидации последствий происшествия привлекали расчёт в составе трёх человек.