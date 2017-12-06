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13:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Калининградом сгорел микроавтобус «Газ»

Во вторник, 5 декабря, под Калининградом горел автомобиль. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 15:09.

Источник: Калининград.Ru

В посёлке Большое Исаково огонь полностью уничтожил микроавтобус «Газ-32213». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате пожара никто из людей не пострадал. К ликвидации последствий происшествия привлекали расчёт в составе трёх человек.

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